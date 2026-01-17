El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 7 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará mayormente del sur y sureste, alcanzará velocidades de entre 6 y 9 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 14 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan acumulaciones significativas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lalín lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, ya que la niebla puede reducir la visibilidad a menos de 100 metros en algunos tramos.

En cuanto a la actividad al aire libre, es un día que invita a la precaución. Las condiciones climáticas no son las más favorables para actividades prolongadas al exterior, aunque las temperaturas no son extremas. Para aquellos que deban salir, se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la humedad.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con posibilidades de lluvia escasa y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar preparados para un día invernal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se prevén condiciones de tormenta con lluvia escasa en varios momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 2 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.