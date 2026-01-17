El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 90%. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se tornará más complicada. Entre las 01:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 95%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 8 grados, con una humedad relativa que rondará el 90%, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y fría.

Durante la tarde, la situación no mejorará significativamente. A partir de las 14:00, se prevé que las condiciones sigan siendo nubosas, con una temperatura que podría alcanzar los 10 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando direcciones del este y sureste. Esto podría generar un ambiente un poco más incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Al caer la noche, se espera que las condiciones se estabilicen un poco, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimos de 6 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se reducirá, pero la humedad seguirá siendo notable, lo que podría afectar la sensación térmica.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que podría ser escasa pero persistente.

Hoy, 17 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.