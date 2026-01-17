El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que la probabilidad de tormentas se mantenga alta, con un 90% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00. Las condiciones nubosas persistirán, y aunque las lluvias podrían ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos despejados que se prevén hacia el final del día. Sin embargo, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 8 grados en las horas nocturnas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, A Guarda experimentará un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un leve alivio hacia la noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de mayor actividad meteorológica. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y posiblemente tormentas durante la mañana.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de bruma y nubes altas. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.