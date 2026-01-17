El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 6 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados en la tarde. A medida que avanza el día, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del este con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más fría.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 80% y el 95%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Además, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 95% durante la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas y ráfagas de viento.

A medida que el día avanza, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, las condiciones seguirán siendo inestables. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es un día propicio para permanecer en interiores, disfrutar de actividades en casa y mantenerse informado sobre el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 18:31, pero es probable que el cielo siga cubierto, limitando la visibilidad de este fenómeno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa, especialmente en los periodos iniciales del día. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 4 y 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica aún más fría debido a la humedad y el viento.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.