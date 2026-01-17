El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se prevén condiciones de tormenta con lluvia escasa en varios momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 2 y 6 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán durante la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 26 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si planean salir durante la tarde.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, acercándose a los 2 grados , y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo inestable, con alta probabilidad de lluvia y temperaturas frescas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones adversas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de precipitación. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.