El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de precipitación. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 8 grados . Las mínimas se registrarán por la mañana, con valores alrededor de 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 8 grados por la tarde. Es recomendable que los habitantes de A Estrada se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, rondando entre el 78% y el 95% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede contribuir a la sensación de frío, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir de casa.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, con un 15% de posibilidades en las primeras horas y un aumento significativo hasta un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones, aunque en su mayoría serán ligeras, podrían incluir algunas lluvias escasas, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para el frío y la posibilidad de precipitaciones, así como para un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de intervalos de sol y posibles lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.