El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de intervalos de sol y posibles lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. Durante la mañana, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 74% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable vestirse en capas para mantenerse cómodo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. En las horas de la tarde, el viento cambiará a direcciones del este y noreste, manteniendo su velocidad moderada.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se pueden esperar algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Cuntis será mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. Es un buen día para actividades en interiores, pero si se sale, es recomendable estar preparado para el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.