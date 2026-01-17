El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento variará entre 5 y 9 km/h, predominando del norte y noreste, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se prevé una probabilidad del 95% de lluvia entre las 7 y las 13 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las siguientes. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir durante la mañana y parte de la tarde.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre las 13 y las 19 horas. Las condiciones meteorológicas podrían generar tormentas aisladas, aunque las lluvias serán escasas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 9 grados hacia las 18 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:29.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 6 grados, con una ligera disminución hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que sean sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones invernales y llevar ropa adecuada para el frío y la posible lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que podría persistir a lo largo del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.