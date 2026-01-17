El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes muy densas y cubiertas. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a condiciones más nubladas a medida que avance el día. A partir de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 7 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fría, con temperaturas de alrededor de 2 grados, pero se espera que suban ligeramente a medida que el sol se eleve, alcanzando hasta 7 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 83% y el 99% a lo largo del día, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y podría hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. Este nivel de humedad también es propicio para la formación de brumas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con valores que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en total durante el día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, sobre todo en las zonas más expuestas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales, manteniendo a mano ropa adecuada y protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.