El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente durante la mañana y la tarde. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar paso a lluvias intermitentes.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 4 mm en total, con la mayor intensidad de la lluvia esperada entre las 01:00 y las 07:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta alcanza el 90%. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 30 km/h en las rachas más fuertes. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 6 grados. El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, podría ofrecer algunas mejoras hacia la tarde.

En resumen, los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un leve alivio en la tarde. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.