El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo complicadas. En el periodo de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, mientras que por la tarde se alcanzarán los 10 grados, aunque esto no aliviará la sensación de incomodidad provocada por el tiempo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esto, combinado con las lluvias, puede generar un ambiente propenso a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las zonas más cercanas a la costa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Aunque no se esperan rachas extremadamente fuertes, el viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

A lo largo del día, se alternarán momentos de lluvia intensa con intervalos de nubosidad variable. A partir de la tarde, es posible que se produzcan algunas mejoras temporales en el tiempo, pero la inestabilidad se mantendrá latente, con la posibilidad de que se registren nuevas tormentas hacia el final de la jornada.

Los ciudadanos de Cambados deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que el día sea incómodo, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.