El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

Hoy, 17 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir algunas sorpresas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que podría persistir a lo largo del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 68% por la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos dispersos a lo largo de la mañana y parte de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de lluvia, llevando paraguas o impermeables si planean salir.

Además, existe un 95% de probabilidad de tormentas durante el mismo periodo, lo que sugiere que algunas de estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. La intensidad del viento será moderada, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h, predominando del norte y noreste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en carreteras y caminos.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 5 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, se recomienda a los habitantes de Caldas de Reis que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y tormentas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

Hoy, 17 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de intervalos de sol y posibles lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.