El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 6 y 7 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Bueu experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser del sur y luego del este, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

En cuanto a la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia las 4 de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría dar lugar a una sensación de incomodidad. Las lluvias se volverán menos frecuentes hacia la noche, aunque no se descartan completamente.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas a lo largo de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados a lo largo del día, alcanzando su punto más alto en las horas centrales.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas, especialmente en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de tormenta alcanza el 95%. Se espera que la lluvia acumulada durante estas horas sea de aproximadamente 2 a 3 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.