El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados durante la mañana, con una ligera subida a 6 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, y se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 10 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 83% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio, pero también contribuirá a que la sensación de frío sea más notable. En la tarde, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles similares de intensidad.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas aisladas acompañadas de lluvia escasa. A pesar de la inestabilidad del tiempo, las precipitaciones no se esperan que sean significativas, con acumulados que no superarán los 0.7 mm en total durante el día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de tormenta y lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 10 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 85% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.