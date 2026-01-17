El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, rondando los 7 a 9 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 80-90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, se espera que la actividad tormentosa se intensifique, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 95%. Esto podría resultar en chubascos más intensos, aunque la cantidad total de precipitación no se prevé que sea excesiva, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en las horas posteriores.

Por la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se anticipa que las condiciones mejoren hacia la noche, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una tendencia hacia cielos más despejados. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Baiona mantengan precauciones, ya que las tormentas pueden ser impredecibles.

En resumen, el día de hoy en Baiona se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y se les aconseja llevar paraguas y abrigos si planean salir.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1 mm, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.