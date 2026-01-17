El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance el día, la temperatura aumentará ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 77% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos.

A partir de la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa significativamente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm, pero es recomendable que los residentes estén preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento cambiará a sureste y este a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 95% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque las tormentas no se anticipan como severas, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo que puedan traer condiciones más adversas.

Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles cercanos a los 3 grados. La visibilidad mejorará, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la disminución de la temperatura.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 4 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente invernales. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá baja, oscilando entre los 3 y 9 grados a lo largo del día, lo que acentuará la sensación de frío.

El día de hoy, 17 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente gélido en la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-16T21:43:09.