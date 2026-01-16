El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. Sin embargo, la situación podría complicarse con la llegada de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un alto 95% durante los mismos periodos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 11 grados . A primera hora, se registrarán 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. A medida que avance el día, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de lluvia más intensa, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se presenta como un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente. La comunidad debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.