El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan chubascos más intensos, especialmente en las horas centrales del día. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.8 mm, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, la lluvia será un factor constante.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 26 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las condiciones del viento, combinadas con la alta humedad, podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución a los conductores y peatones.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y la humedad continuará alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Las probabilidades de tormenta también se mantienen elevadas, con un 85% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparado para cualquier eventualidad.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los habitantes que se abriguen adecuadamente y que estén atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.