El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre 8 y 11 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, con un 75% de posibilidades de lluvia en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Durante la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:28. Las condiciones del viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h, provenientes del oeste y suroeste. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.
La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 75% en la misma franja horaria de la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o tormentas.
En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población que se prepare para condiciones invernales, manteniendo a mano ropa adecuada y precauciones ante posibles cambios bruscos en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego