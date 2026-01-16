El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con una mezcla de nubes altas y un cielo cubierto en diferentes momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. En las primeras horas de la tarde, la probabilidad de precipitación será del 100%, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 2 mm en total, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, contribuir a una sensación térmica más baja. A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando hasta 8 grados , pero con el viento y la nubosidad, la sensación térmica podría ser más fría.
Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 4 grados hacia la noche.
En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos mayormente cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
