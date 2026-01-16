El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 16 de enero de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presenta cubierto, con una descripción que indica la presencia de nubosidad significativa. A lo largo del día, se espera que esta tendencia continúe, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa.
La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 7 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de la temporada invernal en la región.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vigo necesiten paraguas a lo largo del día.
Además, la probabilidad de tormentas es notable, con un 90% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque moderadas, podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Los vientos predominantes serán del noroeste, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.
La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día variable. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, y se recomienda a los viandantes que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos repentinos.
A medida que avance el día, el cielo podría despejarse ligeramente hacia la tarde, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La puesta de sol está prevista para las 18:29, momento en el que la temperatura comenzará a descender, y la sensación de frío se intensificará. En resumen, un día típico de invierno en Vigo, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, y la comunidad deberá adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
