El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presenta cubierto, con una descripción que indica la presencia de nubosidad significativa. A lo largo del día, se espera que esta tendencia continúe, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa.

La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 7 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de la temporada invernal en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vigo necesiten paraguas a lo largo del día.

Además, la probabilidad de tormentas es notable, con un 90% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque moderadas, podrían alcanzar hasta 30 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Los vientos predominantes serán del noroeste, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día variable. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, y se recomienda a los viandantes que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos repentinos.

A medida que avance el día, el cielo podría despejarse ligeramente hacia la tarde, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La puesta de sol está prevista para las 18:29, momento en el que la temperatura comenzará a descender, y la sensación de frío se intensificará. En resumen, un día típico de invierno en Vigo, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, y la comunidad deberá adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.