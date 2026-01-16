El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Valga se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos. Las lluvias serán escasas en su mayoría, pero no se descartan episodios de tormenta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Durante estos intervalos, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 85% a 95%, lo que indica que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La precipitación acumulada podría variar, con estimaciones que sugieren entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, cuando se podrían registrar hasta 4 mm en un solo periodo. Esto podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en momentos de tormenta. Este viento puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, los habitantes de Valga deben estar preparados para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.