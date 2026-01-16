El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevén algunos momentos de poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados hacia las 15:00, lo que podría ofrecer un ligero respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región.

El viento soplará del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 24 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones esperadas serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en las horas nocturnas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.