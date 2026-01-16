El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto con lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y se espera que las condiciones se tornen más inestables, especialmente en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá relativamente baja, oscilando entre los 5 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la tarde y la noche, alcanzando mínimas de 5 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante gran parte del día, alcanzando incluso el 100% en algunos momentos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren acumulaciones significativas, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé una precipitación total de aproximadamente 2 a 3 mm, con picos de hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas y ropa impermeable.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 90% de posibilidad en las primeras horas y un 95% en la franja de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar las actividades al aire libre y generar condiciones peligrosas en algunas áreas.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones climáticas adversas y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.