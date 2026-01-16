El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían traer consigo tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.8 mm en la tarde. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 68% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas podría generar un ambiente tenso. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Las temperaturas frescas y la alta humedad harán que sea un día ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo. Si se decide salir, es aconsejable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.