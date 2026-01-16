El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , con una ligera variación que podría alcanzar hasta 8 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se situará entre el 79% y el 90%, lo que podría hacer que los residentes sientan un frío más intenso.

A lo largo de la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm en este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta también será significativa, con un 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso que, combinado con la humedad, hará que la sensación de frío sea más pronunciada. Las rachas de viento serán más intensas entre las 13:00 y las 16:00, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la movilidad en la zona. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día, lo que podría llevar a un ambiente más frío y húmedo.

Los residentes de Silleda deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente a las alertas de tormenta y a la posibilidad de lluvias. Es recomendable llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que continuarán bajando, marcando el final de un día invernal caracterizado por la inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.