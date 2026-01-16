El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un 72% de humedad relativa, lo que sugiere un ambiente bastante húmedo y propenso a la condensación. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría, especialmente con el viento que soplará desde el suroeste.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con periodos de nubosidad intensa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.8 mm en diferentes periodos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las direcciones del viento variarán, predominando del suroeste y sur, lo que podría contribuir a un ambiente inestable y fresco a lo largo del día.

La combinación de la alta humedad, las temperaturas frescas y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo que se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por ropa de abrigo y, si es posible, impermeables o paraguas para protegerse de las lluvias.

A medida que avance la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque las lluvias pueden ser intermitentes, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en los mismos intervalos de alta precipitación. Esto sugiere que, si bien las lluvias pueden ser ligeras en algunos momentos, también podrían intensificarse, lo que requerirá precaución.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de la calidez del hogar o de un café en alguna de las acogedoras terrazas de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.