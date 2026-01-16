El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubosidad que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer a 7 grados y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente bastante frío y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las horas de mayor actividad, aunque en general se prevé un día seco. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 40% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será muy fuerte, su presencia junto con la alta humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Los habitantes deben prepararse para un día invernal, manteniendo precauciones ante la bruma y la posibilidad de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.