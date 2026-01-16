El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. Esta niebla persistirá hasta el amanecer, con temperaturas que rondarán los 7 grados y una humedad relativa alta, cercana al 96%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente húmedas. La temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una ligera tendencia a aumentar hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del sureste a velocidades de entre 5 y 9 km/h.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm, lo que podría generar charcos y resbalones en las vías. La temperatura alcanzará un máximo de 11 grados, pero la sensación de frío se verá acentuada por el viento, que podría llegar a alcanzar rachas de hasta 26 km/h.

Por la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 6 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Es importante que los residentes de Salceda de Caselas tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, debido a la niebla y las posibles lluvias. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre si las condiciones se tornan severas. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y una probabilidad de tormenta que se mantendrá en un 75% hasta el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.