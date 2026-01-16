El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo muy nuboso. Las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 11 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 25 km/h en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 95% de posibilidad durante los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias. La temperatura máxima del día alcanzará los 11 grados , mientras que por la noche, se espera que descienda a 8 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Se recomienda a los habitantes de Ribadumia que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carreteras y caminos rurales, donde el agua acumulada podría generar dificultades.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura seguirá descendiendo, con mínimas que rondarán los 8 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, es típico de la temporada invernal en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.