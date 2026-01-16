El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 81%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo muy nuboso. Las precipitaciones serán escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 11 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 25 km/h en la tarde.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 95% de posibilidad durante los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias. La temperatura máxima del día alcanzará los 11 grados , mientras que por la noche, se espera que descienda a 8 grados.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, especialmente en las horas de mayor precipitación. Se recomienda a los habitantes de Ribadumia que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en carreteras y caminos rurales, donde el agua acumulada podría generar dificultades.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura seguirá descendiendo, con mínimas que rondarán los 8 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, es típico de la temporada invernal en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
