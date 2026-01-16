El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente nuboso en Redondela, con una serie de intervalos de nubes y posibles tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso y la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 75% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días. En total, se anticipa una precipitación acumulada de alrededor de 0.2 mm a 1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo, pero no se prevén lluvias intensas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Los ciudadanos de Redondela deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de tormentas que podrían interrumpir actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando mínimos de alrededor de 7 grados . La puesta de sol está programada para las 18:28, momento en el que la temperatura podría sentirse más fría debido a la combinación de viento y humedad.

Es recomendable que los residentes de Redondela se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas donde la probabilidad de tormentas es más alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.