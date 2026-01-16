El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El 16 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como entre las 7:00 y las 13:00. Durante estos intervalos, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando hasta 5 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, que se mantendrán constantes hasta la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 y un 95% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que estén atentos a posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.