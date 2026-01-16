El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 6 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es considerable, con un 90% de probabilidad en las primeras horas y un 95% durante la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 69% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que las lluvias se sientan más intensas. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la posibilidad de lluvia persistirá, y se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas pueden ser repentinas.

En la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá mayormente nublado. La visibilidad podría verse afectada por la humedad y las posibles lluvias intermitentes. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al conducir y al realizar actividades nocturnas.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de tormentas y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.