El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 7 grados durante la mayor parte del día, lo que, sumado a la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Ponteareas deben estar preparados para lluvias intermitentes. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas, aumentando considerablemente en la tarde, donde se prevén hasta 5 mm de lluvia.

La actividad tormentosa será significativa, con una probabilidad del 85% de tormentas en las primeras horas y del 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades que podrían llegar a 22 km/h, provenientes del noroeste, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados , mientras que la humedad comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70%. La visibilidad seguirá siendo reducida debido a la persistente nubosidad y la posibilidad de niebla en las horas nocturnas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán hasta bien entrada la noche. Se recomienda a los residentes de Ponteareas que tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera, y que estén preparados para cambios bruscos en el tiempo. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo para el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.