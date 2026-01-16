El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 16 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la situación se tornará más inestable. Las previsiones indican que habrá tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este tiempo, se anticipa que las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 0.9 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.
La tarde traerá consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 95% en este periodo. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 8 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a 5 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias ligeras.
En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día marcado por cielos cubiertos y condiciones inestables, con altas probabilidades de tormentas y lluvias. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
