El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la situación se tornará más inestable. Las previsiones indican que habrá tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 100%. Durante este tiempo, se anticipa que las lluvias serán ligeras, acumulando alrededor de 0.9 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La tarde traerá consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 95% en este periodo. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 8 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a 5 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día marcado por cielos cubiertos y condiciones inestables, con altas probabilidades de tormentas y lluvias. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.