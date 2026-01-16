El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en algunos periodos.

La temperatura durante el día oscilará entre los 6 y 10 grados , siendo más fresca en las primeras horas y ligeramente más cálida hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que se sitúe en torno a los 10 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, las condiciones podrían volverse más inestables, especialmente en la mañana. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá un 80% de posibilidad en las horas de la tarde.

Es recomendable que los residentes de Poio se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas podrían afectar actividades al aire libre, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.