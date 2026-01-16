El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 16 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, con intervalos de nubes más densas que podrían dar lugar a precipitaciones.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas centrales. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera húmeda y fría. Esto, combinado con la nubosidad, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.6 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en la tarde.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. En las horas más activas, especialmente por la tarde, se podrían registrar rachas más intensas, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 95% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.
En resumen, se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se preparen para un día mayormente cubierto y fresco, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.
