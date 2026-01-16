El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, aunque no se descartan tormentas. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 48 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente incómodo y potencialmente peligroso en áreas expuestas.

Entre las 07:00 y las 13:00, las condiciones seguirán siendo adversas, con un 95% de probabilidad de tormentas y lluvias que podrían acumular hasta 3 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Los vientos continuarán soplando desde el sur y suroeste, con rachas que podrían superar los 30 km/h.

A partir de las 13:00, aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya ligeramente. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura podría descender a 8 grados en las horas de la tarde, mientras que la humedad se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 87%.

Por la tarde y hasta el anochecer, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 95% hasta las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 9 grados , y los vientos seguirán soplando desde el norte y noroeste, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.