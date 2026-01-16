El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. En particular, se anticipa que entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de tormentas será del 95%, lo que sugiere que los habitantes de O Rosal deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría causar molestias y afectar la sensación térmica. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en las horas de la mañana y la tarde. Las condiciones de nubosidad y la alta humedad también podrían dar lugar a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas.

Los residentes de O Rosal deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.