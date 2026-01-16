El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana, pero que rápidamente dará paso a un panorama más cubierto a medida que avance el día. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 8 grados centígrados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 96%. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes se intensifiquen, y para la tarde, el cielo estará mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados, lo que podría resultar en un ambiente más templado, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento. La dirección del viento será predominantemente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 75% entre las 19:00 y las 01:00. Se prevén intervalos de lluvia, que podrían ser escasos pero persistentes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 95% en el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La noche traerá consigo un cielo cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 7 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en O Porriño se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde y la noche. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones climáticas, especialmente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.