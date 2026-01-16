El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto" en la mayoría de los periodos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 a 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en la madrugada, aumentando a 0.7 mm en la mañana y alcanzando hasta 0.8 mm en la tarde. Esto indica que los habitantes y visitantes de O Grove deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque se prevé que la intensidad sea escasa en la mayoría de los casos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del suroeste y sur.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubladas y la lluvia, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 95% de tormentas en los periodos críticos del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas aisladas, especialmente en la tarde. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.