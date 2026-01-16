El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" y "Muy nuboso". La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 95% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Nigrán necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Las condiciones de humedad también pueden hacer que el ambiente se sienta más pesado y menos confortable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, aunque se pueden registrar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, pero no se anticipan vientos fuertes que puedan causar inconvenientes significativos.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde. Esto significa que, además de la lluvia, los habitantes de Nigrán podrían experimentar truenos y relámpagos, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Es recomendable que se tomen precauciones si se planea salir durante estos periodos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 8 grados , lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones meteorológicas adversas y que eviten actividades al aire libre si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.