El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% de posibilidades de que se registren lluvias entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 4 mm a lo largo del día. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que afectará la región, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando se prevé que la intensidad de las lluvias aumente.

En cuanto a la actividad eléctrica, se espera que haya tormentas, con una probabilidad del 80% de que se produzcan entre las 19:00 y la 01:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir durante estas horas.

A lo largo del día, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de mayor nubosidad, lo que dificultará la aparición del sol. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja conducir con precaución.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas esperadas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la alta humedad junto con el viento del sureste contribuirán a una sensación de frío. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.