El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvia y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que indican hasta 0.6 mm de lluvia en las horas de mayor actividad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a sureste hacia la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y en la intensidad de las lluvias.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 95% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas. Las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y, en algunos casos, granizo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a 7 grados hacia el final del día, con una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 92% en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Moraña experimentará un día de cielos cubiertos, con alta probabilidad de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.