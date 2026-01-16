El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente con intervalos nubosos y una alta probabilidad de precipitación, que alcanzará el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en el periodo de mayor actividad, que se prevé entre las 07:00 y las 13:00.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 6 y 11 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 04:00, mientras que por la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados hacia las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas. Esta brisa suave podría proporcionar algo de alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frío.

A medida que avance la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque la probabilidad de tormentas se reduce a un 40% entre las 19:00 y las 01:00, no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día debido a la posible niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.