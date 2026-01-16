El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la posibilidad de lluvia escasa. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, y se espera que las condiciones se deterioren, especialmente en las horas centrales, donde la probabilidad de tormenta alcanzará el 95%.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será un factor constante durante el día. Se estima que la acumulación de agua podría llegar a 1 mm en las horas de la mañana, aumentando a 3 mm en la tarde y alcanzando hasta 5 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad variable, con momentos en que el cielo se tornará muy nuboso, especialmente en la tarde y noche. Esto podría dar lugar a tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, alta probabilidad de lluvia y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para quedarse en casa o buscar actividades bajo techo, ya que las condiciones climáticas no serán favorables para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.