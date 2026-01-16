El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frías, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inalteradas, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que se incrementa notablemente. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, especialmente entre las 01:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 49 km/h. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más notorias en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es alta, alcanzando un 95% en los periodos de mayor inestabilidad. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que eviten salir sin necesidad durante las horas de mayor riesgo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 7 grados . El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los residentes a tomar precauciones y a estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.