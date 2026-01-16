El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que indican un estado de "muy nuboso" y "cubierto" en varios periodos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos de tiempo específicos, lo que implica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm en la mañana, aumentando a 0.4 mm en la tarde y alcanzando hasta 0.1 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes y podrían generar un ambiente húmedo y resbaladizo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 90% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.