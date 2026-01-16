El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 90% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 11 grados a lo largo del día, lo que sugiere un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se espera que caigan entre 0.1 y 8 mm de lluvia, siendo más intensas en las horas centrales del día. En particular, se anticipa que entre las 6 y las 7 de la mañana, la lluvia será escasa, pero a medida que avance la jornada, la intensidad podría aumentar, especialmente entre las 1 y las 3 de la tarde, cuando se prevén tormentas acompañadas de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes de Marín se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos. Las condiciones climáticas no mejorarán significativamente hasta la noche, cuando se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo seguirá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.