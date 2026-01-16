El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados , lo que generará una sensación térmica aún más baja, especialmente durante las primeras horas.

A lo largo de la jornada, se prevé que las precipitaciones sean escasas, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras, especialmente en los periodos de mayor nubosidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada será mínima, con registros que podrían llegar a 1 mm en los momentos más intensos.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 95% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el viento fuerte y las bajas temperaturas, y que estén atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.